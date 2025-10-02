Imenik tvrtki
Scale AI
Scale AI Menadžer Projekta Plaće u New York City Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scale AI. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Scale AI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



ČPP

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Menadžer Projekta hos Scale AI in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $197,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scale AI for Menadžer Projekta rollen in New York City Area er $140,000.

