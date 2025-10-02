Imenik tvrtki
Scale AI
Scale AI Poslovne Operacije Plaće u San Francisco Bay Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scale AI. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$172K - $200K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$152K$172K$200K$220K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Scale AI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovne Operacije u Scale AI in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $220,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scale AI za ulogu Poslovne Operacije in San Francisco Bay Area je $151,700.

