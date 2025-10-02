Imenik tvrtki
Scalable Capital
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Munich Metro Region

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Munich Metro Region u Scalable Capital ukupno iznosi €104K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scalable Capital. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€104K
Razina
-
Osnovna plaća
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scalable Capital?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Scalable Capital in Munich Metro Region ima godišnju ukupnu naknadu od €112,497. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scalable Capital za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Munich Metro Region je €104,966.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scalable Capital

Povezane tvrtke

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi