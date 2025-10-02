Imenik tvrtki
Scalable Capital
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital Softverski Inženjer Plaće u Berlin Metropolitan Region

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Berlin Metropolitan Region u Scalable Capital ukupno iznosi €77.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Scalable Capital. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€77.1K
Razina
L2
Osnovna plaća
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Bonus
€0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scalable Capital?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od €96,896. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scalable Capital za ulogu Softverski Inženjer in Berlin Metropolitan Region je €72,843.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scalable Capital

Povezane tvrtke

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi