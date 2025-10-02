Imenik tvrtki
SberMegaMarket Softverski Inženjer Plaće u Moscow Metro Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Moscow Metro Area u SberMegaMarket ukupno iznosi RUB 3.84M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SberMegaMarket. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 3.84M
Razina
Middle
Osnovna plaća
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SberMegaMarket in Moscow Metro Area ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 4,268,217. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SberMegaMarket za ulogu Softverski Inženjer in Moscow Metro Area je RUB 3,843,153.

