Softverski Inženjer naknada in Saint Petersburg Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.92M year za L7 do RUB 5.62M year za L13. Medijan year paketa naknade in Saint Petersburg Metro Area ukupno iznosi RUB 3.34M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
Mobilni Softverski Inženjer
Frontend Softverski Inženjer
Inženjer Mašinskog Učenja
Backend Softverski Inženjer
Full-Stack Softverski Inženjer
Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer
Inženjer Podataka
DevOps Inženjer
Inženjer Pouzdanosti Stranice
Sistemski Inženjer
Developer Advokat
Znanstvenik Istraživač
AI Inženjer