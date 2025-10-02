Sberbank Softverski Inženjer Plaće u Moscow Metro Area

Softverski Inženjer naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.85M year za L7 do RUB 6.2M year za L14. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 3.9M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L7 ( Početni nivo ) RUB 1.85M RUB 1.81M RUB 39.5K RUB 8.6K L8 RUB 2.57M RUB 2.4M RUB 94.5K RUB 78.6K L9 RUB 2.9M RUB 2.52M RUB 210K RUB 171K L10 RUB 3.43M RUB 3.02M RUB 114K RUB 303K Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( RUB ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

