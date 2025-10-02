Imenik tvrtki
Sberbank
Sberbank Softverski Inženjer Plaće u Moscow Metro Area

Softverski Inženjer naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.85M year za L7 do RUB 6.2M year za L14. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 3.9M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
(Početni nivo)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
RUB 13.36M

أعلى حزمة راتب لوظيفة Softverski Inženjer في Sberbank in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 7,835,148. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sberbank لوظيفة Softverski Inženjer in Moscow Metro Area هو RUB 4,170,881.

