Softverski Inženjer naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.85M year za L7 do RUB 6.2M year za L14. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 3.9M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
Mobilni Softverski Inženjer
Frontend Softverski Inženjer
Inženjer Mašinskog Učenja
Backend Softverski Inženjer
Full-Stack Softverski Inženjer
Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer
Inženjer Podataka
DevOps Inženjer
Inženjer Pouzdanosti Stranice
Sistemski Inženjer
Developer Advokat
Znanstvenik Istraživač
AI Inženjer