Sberbank
  • Plaće
  • Information Technologist (IT)

  • Sve Information Technologist (IT) plaće

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Plaće u Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.63M year za L7 do RUB 2.48M year za L9. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 2.11M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u Sberbank?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) ve společnosti Sberbank in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 2,853,061. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area je RUB 2,109,773.

