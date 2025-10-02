Znanstvenik Podataka naknada in Saint Petersburg Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.31M year za L7 do RUB 2.7M year za L10. Medijan year paketa naknade in Saint Petersburg Metro Area ukupno iznosi RUB 1.49M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
