Sberbank Znanstvenik Podataka Plaće u Moscow Metro Area

Znanstvenik Podataka naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.8M year za L7 do RUB 6.45M year za L13. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 4.1M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L7 RUB 1.8M RUB 1.65M RUB 0 RUB 144K L8 RUB 1.68M RUB 1.6M RUB 0 RUB 78.3K L9 RUB 2.55M RUB 2.22M RUB 0 RUB 331K L10 RUB 3.6M RUB 3.12M RUB 0 RUB 479K Prikaži 4 više nivoa

RUB 13.36M Budite Plaćeni, Ne Odigrani Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( RUB ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Sberbank ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.