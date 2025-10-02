Analitičar Podataka naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.57M year za L7 do RUB 4.94M year za L11. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 2.83M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***