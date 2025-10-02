Imenik tvrtki
Sberbank
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

  • Moscow Metro Area

Sberbank Analitičar Podataka Plaće u Moscow Metro Area

Analitičar Podataka naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.57M year za L7 do RUB 4.94M year za L11. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 2.83M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
RUB 13.36M

Najnoviji podnesci plata
El paquet salarial més alt reportat per a un Analitičar Podataka a Sberbank in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 5,345,730. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sberbank per al rol de Analitičar Podataka in Moscow Metro Area és RUB 2,256,989.

Ostali resursi