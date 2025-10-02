Poslovni Analitičar naknada in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.98M year za L7 do RUB 4.19M year za L11. Medijan year paketa naknade in Moscow Metro Area ukupno iznosi RUB 2.63M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sberbank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***