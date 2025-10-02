Imenik tvrtki
Savills
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

  • Greater London Area

Savills Analitičar Podataka Plaće u Greater London Area

Medijan Analitičar Podataka paketa naknade in Greater London Area u Savills ukupno iznosi £42.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Savills. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£42.9K
Razina
Senior Data Andy
Osnovna plaća
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Savills?

£121K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Analitičar Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Savills in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £48,483. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Savills za ulogu Analitičar Podataka in Greater London Area je £48,030.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Savills

Povezane tvrtke

  • Facebook
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi