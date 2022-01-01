Imenik tvrtki
Sasken Technologies
Sasken Technologies Plaće

Plaće u Sasken Technologies kreću se od $11,925 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $99,500 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Sasken Technologies. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $11.9K
Hardverski Inženjer
$99.5K
Rizični Kapitalist
$33.5K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Sasken Technologies je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $99,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sasken Technologies je $33,485.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Sasken Technologies

