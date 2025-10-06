Imenik tvrtki
SAP
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Menadžer Softverskog Inženjerstva Razina

T5

Razine u SAP

Usporedi razine
  1. T3Manager
  2. T4Senior Manager
  3. T5VP
    4. Prikaži 0 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
€230,502
Osnovna plaća
€124,625
Dionice ()
€40,899
Bonus
€38,010

€141K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SAP

Povezane tvrtke

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi