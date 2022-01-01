Plaće u SAP kreću se od $23,270 ukupne godišnje naknade za Tekstopisac na donjoj strani do $487,550 za Menadžer Poslovnih Operacija na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SAP. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)
20%
GOD 1
40%
GOD 2
40%
GOD 3
U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
40% stječe se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)
40% stječe se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (8.25% tromjesečno)
33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)
34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)
