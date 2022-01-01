Imenik tvrtki
SAP
SAP Plaće

Plaće u SAP kreću se od $23,270 ukupne godišnje naknade za Tekstopisac na donjoj strani do $487,550 za Menadžer Poslovnih Operacija na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SAP. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025

Softverski Inženjer
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

AI inženjer

Dizajner Proizvoda
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX dizajner

Prodaja
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Izvršni direktor računa

Znanstvenik Podataka
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Menadžer Proizvoda
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arhitekt Rješenja
T3 $46K
T4 $74.9K

Arhitekt podataka

Cloud arhitekt

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $78.4K
Savjetnik za Upravljanje
Median $82.5K
Menadžer Projekta
Median $143K
Uspjeh Korisnika
Median $128K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $120K
Ljudski Resursi
Median $57.7K
Prodajni Inženjer
Median $114K
Poslovni Analitičar
Median $74.9K
Informatičar (IT)
Median $82.8K
Računovođa
$39.1K
Administrativni Asistent
$74.5K
Poslovne Operacije
$162K
Menadžer Poslovnih Operacija
$488K
Poslovni Razvoj
$40.9K
Šef Kabineta
$160K
Tekstopisac
$23.3K
Korisnička Služba
$76.5K
Operacije Korisničke Službe
$53.8K
Analitičar Podataka
$110K
Menadžer Znanosti Podataka
$238K
Menadžer Objekata
$80K
Grafički Dizajner
$104K
Hardverski Inženjer
$136K
Pravni
$271K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$296K
Menadžer Programa
$128K
Regrutер
$199K
Operacije Prihoda
$95.2K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$81.1K
Ukupne Nagrade
$83.3K
UX Istraživač
$95.3K
Rizični Kapitalista
$121K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)

20%

GOD 1

40%

GOD 2

40%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U SAP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SAP je Menadžer Poslovnih Operacija at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $487,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SAP je $114,363.

