Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u SAP Concur kreće se od $130K year za T2 do $243K year za T4. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SAP Concur. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
