  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Softverski Inženjer Plaće u Greater Seattle Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u SAP Concur kreće se od $130K year za T2 do $243K year za T4. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SAP Concur. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u SAP Concur?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SAP Concur in Greater Seattle Area ima godišnju ukupnu naknadu od $275,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SAP Concur za ulogu Softverski Inženjer in Greater Seattle Area je $185,838.

Ostali resursi