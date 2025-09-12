Imenik tvrtki
Santander
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Santander Plaće

Plaće u Santander kreću se od $27,604 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $355,215 za Savjetnik za Upravljanje na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Santander. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Računovođa
$31.9K
Znanstvenik Podataka
$27.6K
Financijski Analitičar
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Investicijski Bankar
$59.4K
Savjetnik za Upravljanje
$355K
Menadžer Proizvoda
$76.2K
Softverski Inženjer
$43.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$218K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Santander je Savjetnik za Upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $355,215. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Santander je $51,236.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Santander

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi