Santander Bank Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area u Santander Bank ukupno iznosi PLN 191K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Santander Bank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 191K
Razina
L2
Osnovna plaća
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Santander Bank?

PLN 600K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Softverski Inženjer role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 190,903.

