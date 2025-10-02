Imenik tvrtki
Santander Bank
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Poland

Santander Bank Softverski Inženjer Plaće u Poland

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Poland u Santander Bank ukupno iznosi PLN 194K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Santander Bank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Ukupno godišnje
PLN 194K
Razina
Mid Level
Osnovna plaća
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Santander Bank?

PLN 600K

Najnoviji podnesci plata
Najnoviji podnesci plata

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Santander Bank in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 384,397. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Santander Bank za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 190,903.

Ostali resursi