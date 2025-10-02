Imenik tvrtki
Santander Bank Softverski Inženjer Plaće u Greater Sao Paulo

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Sao Paulo u Santander Bank ukupno iznosi R$126K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Santander Bank. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$126K
Razina
L2
Osnovna plaća
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Santander Bank?

R$880K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Santander Bank in Greater Sao Paulo ima godišnju ukupnu naknadu od R$224,268. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Santander Bank za ulogu Softverski Inženjer in Greater Sao Paulo je R$127,167.

