Sanofi
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

  • Greater Boston Area

Sanofi Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Boston Area

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Greater Boston Area u Sanofi ukupno iznosi $196K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sanofi. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Ukupno godišnje
$196K
Razina
L3
Osnovna plaća
$164K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$32K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sanofi?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Sanofi in Greater Boston Area ima godišnju ukupnu naknadu od $238,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sanofi za ulogu Znanstvenik Podataka in Greater Boston Area je $194,000.

