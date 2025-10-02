Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • India

S&P Global Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u India

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in India u S&P Global ukupno iznosi ₹6.7M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹6.7M
Razina
13
Osnovna plaća
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
13 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u S&P Global?

₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u S&P Global in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹14,170,120. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u S&P Global za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹5,630,786.

