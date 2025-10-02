Softverski Inženjer naknada in New York City Area u S&P Global kreće se od $125K year za L8 do $284K year za L13. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $132K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)
