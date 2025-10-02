Imenik tvrtki
S&P Global
S&P Global Softverski Inženjer Plaće u Greater Delhi Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Delhi Area u S&P Global kreće se od ₹1.28M year za L8 do ₹2.2M year za L9. Medijan year paketa naknade in Greater Delhi Area ukupno iznosi ₹2.03M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
Software Developer I(Početni nivo)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at S&P Global in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹2,987,026. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Softverski Inženjer role in Greater Delhi Area is ₹1,829,715.

Ostali resursi