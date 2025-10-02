S&P Global Softverski Inženjer Plaće u Canada

Softverski Inženjer naknada in Canada u S&P Global kreće se od CA$78.3K year za L8 do CA$111K year za L10. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$96.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L8 Software Developer I ( Početni nivo ) CA$78.3K CA$76.2K CA$0 CA$2.1K L9 Software Developer II CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L10 Software Developer II CA$111K CA$106K CA$0 CA$4.7K L11 Lead Software Developer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Prikaži 3 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip Dionica RSU U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33 % stječe se u 1st - GOD ( 16.50 % polugodišnje )

33 % stječe se u 2nd - GOD ( 16.50 % polugodišnje )

33 % stječe se u 3rd - GOD ( 16.50 % polugodišnje )

Koji je raspored sticanja u S&P Global ?

