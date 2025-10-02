Softverski Inženjer naknada in Canada u S&P Global kreće se od CA$78.3K year za L8 do CA$111K year za L10. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$96.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)
