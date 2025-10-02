Imenik tvrtki
S&P Global
S&P Global Softverski Inženjer Plaće u Canada

Softverski Inženjer naknada in Canada u S&P Global kreće se od CA$78.3K year za L8 do CA$111K year za L10. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$96.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
Software Developer I(Početni nivo)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u S&P Global in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$121,642. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u S&P Global za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$92,158.

