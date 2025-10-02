Imenik tvrtki
S&P Global
S&P Global Znanstvenik Podataka Plaće u India

Znanstvenik Podataka naknada in India u S&P Global kreće se od ₹838K year za L8 do ₹1.92M year za L10. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.61M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u S&P Global in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,481,872. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u S&P Global za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹2,505,295.

