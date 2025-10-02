Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

  • Greater Bengaluru

S&P Global Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Bengaluru

Znanstvenik Podataka naknada in Greater Bengaluru u S&P Global ukupno iznosi ₹2.19M year za L9. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.46M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ČPP

Korkein ilmoitettu palkkaus Znanstvenik Podataka roolille yrityksessä S&P Global in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,236,798. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global Znanstvenik Podataka roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,460,715.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za S&P Global

