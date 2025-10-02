Imenik tvrtki
S&P Global Analitičar Podataka Plaće u New York City Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u S&P Global in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $100,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u S&P Global za ulogu Analitičar Podataka in New York City Area je $80,000.

