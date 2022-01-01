Imenik tvrtki
S&P Global Plaće

Plaće u S&P Global kreću se od $4,029 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $335,168 za Korporativni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika S&P Global. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Softverski Inženjer
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Menadžer Proizvoda
Median $89.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $290K

Analitičar Podataka
Median $12K
Znanstvenik Podataka
Median $160K
Poslovni Analitičar
Median $170K
Arhitekt Rješenja
Median $205K

Data Architect

Računovođa
$111K
Poslovne Operacije
$124K
Korporativni Razvoj
$335K
Uspjeh Korisnika
$89.6K
Menadžer Znanosti o Podacima
$53.8K
Financijski Analitičar
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Menadžment Konzultant
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketing Operacije
$4K
Dizajner Proizvoda
$104K
Menadžer Programa
$52.8K
Menadžer Projekta
$55K
Prodaja
$270K
Prodajni Inženjer
$109K
Menadžer Tehničkih Programa
$155K
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U S&P Global, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u S&P Global je Korporativni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $335,168. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u S&P Global je $89,550.

