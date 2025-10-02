Menadžer Tehničkih Programa naknada in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $205K year za Distinguished Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in Albuquerque-Santa Fe Area ukupno iznosi $200K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***