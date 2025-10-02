Imenik tvrtki
Sandia National Labs
Sandia National Labs Menadžer Tehničkih Programa Plaće u Albuquerque-Santa Fe Area

Menadžer Tehničkih Programa naknada in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $205K year za Distinguished Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in Albuquerque-Santa Fe Area ukupno iznosi $200K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Tehničkih Programa at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $209,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Menadžer Tehničkih Programa role in Albuquerque-Santa Fe Area is $200,000.

