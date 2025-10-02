Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $203K year za Senior Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $212K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
