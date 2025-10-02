Imenik tvrtki
Sandia National Labs
  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $203K year za Senior Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $212K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

Uključeni nazivi

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Sandia National Labs in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $219,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sandia National Labs za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $160,000.

