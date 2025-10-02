Softverski Inženjer naknada in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs kreće se od $121K year za Member of Technical Staff do $169K year za Principal Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in Albuquerque-Santa Fe Area ukupno iznosi $125K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
