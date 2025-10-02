Imenik tvrtki
Sandia National Labs
Softverski Inženjer naknada in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs kreće se od $121K year za Member of Technical Staff do $169K year za Principal Member of Technical Staff. Medijan year paketa naknade in Albuquerque-Santa Fe Area ukupno iznosi $125K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
(Početni nivo)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

Uključeni nazivi

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Softverski Inženjer role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

Ostali resursi