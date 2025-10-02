Imenik tvrtki
Sandia National Labs
  • Cybersecurity Analyst

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Plaće u Albuquerque-Santa Fe Area

Medijan Cybersecurity Analyst paketa naknade in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $165K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Ukupno godišnje
$165K
Razina
-
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
15 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za jobFamilies.Cybersecurity Analyst u Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ima godišnju ukupnu naknadu od $215,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sandia National Labs za ulogu jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area je $160,000.

