Imenik tvrtki
Sandia National Labs
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Strojarki Inženjer

  • Sve Strojarki Inženjer plaće

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Strojarki Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Strojarki Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Sandia National Labs ukupno iznosi $212K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandia National Labs. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Ukupno godišnje
$212K
Razina
Senior Technical Staff Member
Osnovna plaća
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Strojarki Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Strojarki Inženjer στην Sandia National Labs in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $263,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sandia National Labs για τον ρόλο Strojarki Inženjer in San Francisco Bay Area είναι $148,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Sandia National Labs

Povezane tvrtke

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi