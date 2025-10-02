Imenik tvrtki
SalesLoft Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Mexico u SalesLoft ukupno iznosi MX$1.14M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SalesLoft. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Ukupno godišnje
MX$1.14M
Razina
L3
Osnovna plaća
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u SalesLoft?

MX$3.09M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SalesLoft in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MXMX$30,587,631. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SalesLoft za ulogu Softverski Inženjer in Mexico je MXMX$20,344,153.

