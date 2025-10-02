Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Tokyo Area

Sales Marker Softverski Inženjer Plaće u Greater Tokyo Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Tokyo Area u Sales Marker ukupno iznosi ¥7.85M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sales Marker. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Ukupno godišnje
¥7.85M
Razina
Senior
Osnovna plaća
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sales Marker?

¥23.61M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Sales Marker in Greater Tokyo Area ima godišnju ukupnu naknadu od ¥8,043,219. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sales Marker za ulogu Softverski Inženjer in Greater Tokyo Area je ¥7,853,950.

