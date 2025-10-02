SailPoint Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Softverski Inženjer naknada in Mexico u SailPoint kreće se od MX$1.13M year za L3 do MX$1.28M year za L4. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$1.21M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SailPoint. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L2 Software Engineer MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L3 Software Engineer II MX$1.13M MX$1.12M MX$0 MX$12.4K L4 Senior Software Engineer MX$1.28M MX$1.12M MX$96.8K MX$64.4K Prikaži 6 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( MXN ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U SailPoint, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Koji je raspored sticanja u SailPoint ?

