Safe Security Plaće

Raspon plaća Safe Security je od $59,467 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $172,354 za Prodajni inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Safe Security. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $59.5K
Znanstvenik podataka
$164K
Voditelj proizvoda
$71.9K

Prodajni inženjer
$172K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Safe Security je Prodajni inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $172,354. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Safe Security je $118,021.

