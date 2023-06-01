Direktorij Tvrtki
SAB Biotherapeutics
Glavni uvidi
    O

    This company is developing immunotherapies using targeted, fully human polyclonal antibodies for C. diff, seasonal influenza, and Type 1 diabetes. They do not rely on human donors for their products.

    sab.bio
    Web stranica
    2014
    Godina osnivanja
    126
    Broj zaposlenika
    $1M-$10M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Istaknuti poslovi

      Nema istaknutih poslova za tvrtku SAB Biotherapeutics

