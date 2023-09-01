Direktorij Tvrtki
Russian Post
Russian Post Plaće

Raspon plaća Russian Post je od $14,654 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $80,468 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Russian Post. Zadnje ažurirano: 8/14/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$14.7K
Hardverski inženjer
$24.8K
Marketing
$62.1K

Voditelj proizvoda
$80.5K
Softverski inženjer
$35.9K
Tehnički voditelj programa
$66.9K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Russian Post je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $80,468. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Russian Post je $48,977.

