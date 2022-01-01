Imenik tvrtki
Root Insurance
Root Insurance Plaće

Plaće u Root Insurance kreću se od $76,500 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $270,970 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Root Insurance. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
Median $120K
Menadžer Proizvoda
Median $145K
Softverski Inženjer
Median $161K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $230K
Analitičar Podataka
$76.5K
Grafički Dizajner
$95.2K
Ljudski Resursi
$271K
Marketing
$159K
Strojarki Inženjer
$86.7K
Dizajner Proizvoda
$133K
Regrutač
$86.7K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Root Insurance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Root Insurance je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $270,970. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Root Insurance je $133,280.

