Roofstock Plaće

Plaće u Roofstock kreću se od $89,550 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $276,375 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Roofstock . Zadnje ažuriranje: 9/18/2025