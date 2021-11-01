Imenik tvrtki
Roofstock
Roofstock Plaće

Plaće u Roofstock kreću se od $89,550 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $276,375 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Roofstock. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $187K
Znanstvenik Podataka
$164K
Menadžment Konzultant
$172K

Dizajner Proizvoda
$195K
Softverski Inženjer
$89.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$276K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Roofstock je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Roofstock je $179,428.

