Inženjer Mašinskog Učenja naknada in United States u Rokt kreće se od $330K year za L4B do $344K year za L5A. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $314K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rokt. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)