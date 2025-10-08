Imenik tvrtki
  • Inženjer Mašinskog Učenja

Rokt Inženjer Mašinskog Učenja Plaće

Inženjer Mašinskog Učenja naknada in United States u Rokt kreće se od $330K year za L4B do $344K year za L5A. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $314K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rokt. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L2
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Mašinskog Učenja u Rokt in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $404,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rokt za ulogu Inženjer Mašinskog Učenja in United States je $331,250.

