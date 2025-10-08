Full-Stack Softverski Inženjer naknada in New York City Area u Rokt kreće se od $170K year za L2 do $208K year za L3. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $210K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rokt. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rokt, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)