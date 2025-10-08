Imenik tvrtki
Rocket Software
Rocket Software Full-Stack Softverski Inženjer Plaće

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in India u Rocket Software ukupno iznosi ₹1.74M year za Software Engineer II. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.49M.

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Rocket Software?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u Rocket Software in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,388,599. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rocket Software za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in India je ₹1,494,370.

