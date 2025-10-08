Full-Stack Softverski Inženjer naknada in India u Rocket Software ukupno iznosi ₹1.74M year za Software Engineer II. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.49M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rocket Software. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
