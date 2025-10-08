Imenik tvrtki
Medijan UX Dizajner paketa naknade in United States u Rocket Companies ukupno iznosi $107K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rocket Companies. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Ukupno godišnje
$107K
Razina
Mid
Osnovna plaća
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rocket Companies?

$160K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Dizajner u Rocket Companies in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $170,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rocket Companies za ulogu UX Dizajner in United States je $106,500.

