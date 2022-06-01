Direktorij Tvrtki
Rocket Companies Plaće

Raspon plaća Rocket Companies je od $75,876 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $215,735 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Rocket Companies. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $131K

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $183K
Razvoj poslovanja
$199K

Analitičar podataka
$99K
Voditelj znanosti o podacima
$216K
Znanstvenik podataka
$109K
Financijski analitičar
$119K
Ljudski resursi
$94.5K
Informatolog (IT)
$171K
Marketing
$99.5K
Dizajner proizvoda
$171K
Voditelj dizajna proizvoda
$183K
Regrutator
$75.9K
Voditelj softverskog inženjerstva
$137K
Arhitekt rješenja
$186K
Često postavljena pitanja

