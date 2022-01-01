Imenik tvrtki
Roche Plaće

Plaće u Roche kreću se od $19,638 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $331,500 za Korporativni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Roche. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatističar

Menadžer Proizvoda
Median $196K

Strojarki Inženjer
Median $133K
Biomedicinski Inženjer
Median $100K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $304K
Menadžer Projekta
Median $156K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $165K
Računovođa
$25.5K
Poslovne Operacije
$35.7K
Menadžer Poslovnih Operacija
$177K
Poslovni Analitičar
$199K
Korporativni Razvoj
$332K
Korisnička Podrška
$19.6K
Menadžer Znanosti o Podacima
$264K
Financijski Analitičar
$131K
Ljudski Resursi
$206K
IT Tehnolog
$71.6K
Menadžment Konzultant
$85.8K
Marketing
$212K
Dizajner Proizvoda
$69.5K
Menadžer Programa
$209K
Prodaja
$136K
Prodajni Inženjer
$92.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$161K
Arhitekt Rješenja
$98.2K
Tehnički Pisac
$48K
UX Istraživač
$101K
Rizični Kapitalist
$176K
ČPP

The highest paying role reported at Roche is Korporativni Razvoj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

