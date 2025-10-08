Imenik tvrtki
Roblox
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • UX Dizajner

  • United States

Roblox UX Dizajner Plaće u United States

UX Dizajner naknada in United States u Roblox kreće se od $189K year za IC1 do $470K year za IC6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $350K.

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

45%

GOD 1

35%

GOD 2

20%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 45% stječe se u 1st-GOD (11.25% tromjesečno)

  • 35% stječe se u 2nd-GOD (8.75% tromjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (5.00% tromjesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (8.25% tromjesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Roblox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Dizajner u Roblox in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $685,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Roblox za ulogu UX Dizajner in United States je $385,000.

